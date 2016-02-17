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Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании геновThe Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов
The Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно