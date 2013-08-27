Облако знаний
Игры разума: 5 книг о том, как воспитать гениальностьНекоторым предпринимателям удаётся создать империю и изменить мир, у других не получается даже выйти на окупаемость. H&F выбрал пять книг, которые позволят понять феномен гениальности.
Облако знаний
Игры разума: 5 книг о том, как воспитать гениальность Некоторым предпринимателям удаётся создать империю и изменить мир, у других не получается даже выйти на окупаемость. H&F выбрал пять книг, которые позволят понять феномен гениальности.
Облако знаний
Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнокПредпринимательские наклонности проявлялись у известных бизнесменов с детства. H&F выяснил, какие черты роднят вашего ребёнка с ними.
Облако знаний
Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнок Предпринимательские наклонности проявлялись у известных бизнесменов с детства. H&F выяснил, какие черты роднят вашего ребёнка с ними.
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
Облако знаний