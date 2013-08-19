Перестройка: Идеи общественных пространств в Коломне и на Петроградке Кураторы исследовательского проекта SAGA презентовали результат полугодовой работы и рассказали, как они видят преобразование площадей и скверов Южной Коломны и Петроградского района.
Перестройка: Идеи общественных пространств в Коломне и на Петроградке Кураторы исследовательского проекта SAGA презентовали результат полугодовой работы и рассказали, как они видят преобразование площадей и скверов Южной Коломны и Петроградского района.
События недели: World Press Photo, «Молодое кино Петербурга» и балет Олега Каравайчука Дайджест городских событий этой недели: выставка Николая Олейникова, Ольга Юдинских в «Эрарте» и ещё несколько событий из календаря The Village.