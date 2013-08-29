Алексей Иванов «Ёбург» На прилавках вот-вот появится новая книга автора романа «Географ глобус пропил» и ведущего «Тотального диктанта — 2014» — 600-страничное посвящение Екатеринбургу 1990-х
Алексей Иванов «Ёбург» На прилавках вот-вот появится новая книга автора романа «Географ глобус пропил» и ведущего «Тотального диктанта — 2014» — 600-страничное посвящение Екатеринбургу 1990-х
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.