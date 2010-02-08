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Школу снова закрыли
Школу снова закрыли Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.
Школу снова закрыли

Школу снова закрыли
Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.