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«Центральная станция» открылась на месте клуба «Зона»

Команда закрывшегося гей-клуба запустила новое заведение под прежним брендом

«Центральная станция» открылась на месте клуба «Зона»
Команда закрывшегося гей-клуба запустила новое заведение под прежним брендом

Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.

Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате
Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.

Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе

Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе
Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.