«Центральная станция» открылась на месте клуба «Зона»
Команда закрывшегося гей-клуба запустила новое заведение под прежним брендом
«Центральная станция» открылась на месте клуба «Зона» Команда закрывшегося гей-клуба запустила новое заведение под прежним брендом
Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.
Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.