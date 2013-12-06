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10 главных событий фестивального дня Московского урбанистического форума
10 главных событий фестивального дня Московского урбанистического форума В Москве впервые пройдёт фестивальный день Московского урбанистического форума, открытый для всех желающих. The Village составил гид по десяти главным событиям фестиваля.
10 главных событий фестивального дня Московского урбанистического форума

10 главных событий фестивального дня Московского урбанистического форума
В Москве впервые пройдёт фестивальный день Московского урбанистического форума, открытый для всех желающих. The Village составил гид по десяти главным событиям фестиваля.