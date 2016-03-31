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Как я попробовал на себе четыре вида психотерапии

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапииПо просьбе The Village корреспондент Стас Кузнецов испытал на себе четыре вида психотерапии и рассказал, что из этого вышло

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапии

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапии
По просьбе The Village корреспондент Стас Кузнецов испытал на себе четыре вида психотерапии и рассказал, что из этого вышло