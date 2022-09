Переходный период: Уличные музыканты Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».