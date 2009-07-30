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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения
Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.
Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения

Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения
Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.

Торт "Зебра" Рецепт этого торта мне посоветовала подруга, теперь он входит в список моих любимых. Приготовить его просто, а на вкус просто пальчики оближешь.

Торт "Зебра"

Очаровательное новогоднее печенье Для любителей готовить сладости в стиле "вот так и выглядит пряничный домик" Новый год и Рождество - отличный повод накормить всех родственников и друзей прекрасным печеньем!&nbsp;

Очаровательное новогоднее печенье

Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!

Вкусность для веганов и не только