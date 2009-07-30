Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.
Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.
Торт "Зебра" Рецепт этого торта мне посоветовала подруга, теперь он входит в список моих любимых. Приготовить его просто, а на вкус просто пальчики оближешь.
Очаровательное новогоднее печенье Для любителей готовить сладости в стиле "вот так и выглядит пряничный домик" Новый год и Рождество - отличный повод накормить всех родственников и друзей прекрасным печеньем!
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!