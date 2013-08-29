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Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2»
Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2» История звезды порнофильма «Глубокая глотка», новый комедийный экшен Марка Уолберга плюс Джим Керри и Маза Раша в продолжении «Пипеца» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2»

Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2»
История звезды порнофильма «Глубокая глотка», новый комедийный экшен Марка Уолберга плюс Джим Керри и Маза Раша в продолжении «Пипеца» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.