Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2» История звезды порнофильма «Глубокая глотка», новый комедийный экшен Марка Уолберга плюс Джим Керри и Маза Раша в продолжении «Пипеца» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
Фильмы недели: «Два ствола», «Лавлэйс», «Пипец-2» История звезды порнофильма «Глубокая глотка», новый комедийный экшен Марка Уолберга плюс Джим Керри и Маза Раша в продолжении «Пипеца» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.