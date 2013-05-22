Goodstarter
Доброта спасёт мир: Пять историй российских социальных предпринимателейПрогулки вместо телевизора, лицензия на заботу, «Новая Териберка», бесплатный дизайн и интернет для пожилых
Goodstarter
Доброта спасёт мир: Пять историй российских социальных предпринимателей Прогулки вместо телевизора, лицензия на заботу, «Новая Териберка», бесплатный дизайн и интернет для пожилых
Сделал сам
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеровГрафического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
Сделал сам