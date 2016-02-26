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Люди в городе
Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга
The Village выяснил, почему добровольцы до сих пор готовы днём и ночью дежурить у народного мемориала Бориса Немцова
Люди в городе
Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга
The Village выяснил, почему добровольцы до сих пор готовы днём и ночью дежурить у народного мемориала Бориса Немцова