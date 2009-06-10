6 необычных хот-договПовар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида
6 необычных хот-догов Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Блины с грибами и голубым сыром Как-то придя к моей бабушке, которая очень любит и умеет готовить, я угостилась этими замечательными блинами! Теперь это одно из самых любимых блюд.