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Еда
Все свои: Украинское кафе на Мира
Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — украинское кафе «Барвинок», где на стенах висят иконы, а по вечерам пьют самогон.
Еда
Все свои: Украинское кафе на Мира
Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — украинское кафе «Барвинок», где на стенах висят иконы, а по вечерам пьют самогон.
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