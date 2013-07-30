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Все свои: Украинское кафе на Мира
Все свои: Украинское кафе на Мира Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — украинское кафе «Барвинок», где на стенах висят иконы, а по вечерам пьют самогон.
Все свои: Украинское кафе на Мира

Все свои: Украинское кафе на Мира
Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — украинское кафе «Барвинок», где на стенах висят иконы, а по вечерам пьют самогон.