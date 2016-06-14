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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen

Некоторых руководителей понизят в должностях

Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Участникам гонки на «Гелендвагене» предъявили обвинения

Все три фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде

Участникам гонки на «Гелендвагене» предъявили обвинения