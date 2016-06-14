Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen
Некоторых руководителей понизят в должностях
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
Участникам гонки на «Гелендвагене» предъявили обвинения
Все три фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде