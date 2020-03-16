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«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8