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Комментарий
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
Комментарий
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
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