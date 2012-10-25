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«Я работаю в особняке Матильды Кшесинской»
Где ты работаешь

«Я работаю в особняке Матильды Кшесинской»Сотрудники Музея политической истории России — о соседстве с мечетью, портрете Сталина за решеткой и шумихе вокруг фильма «Матильда»

Где ты работаешь

«Я работаю в особняке Матильды Кшесинской» Сотрудники Музея политической истории России — о соседстве с мечетью, портрете Сталина за решеткой и шумихе вокруг фильма «Матильда»

Я живу в Доме политкаторжан (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в Доме политкаторжан (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в Доме политкаторжан (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
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Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге The Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.