Где ты работаешь
«Я работаю в особняке Матильды Кшесинской»Сотрудники Музея политической истории России — о соседстве с мечетью, портрете Сталина за решеткой и шумихе вокруг фильма «Матильда»
Где ты работаешь
«Я работаю в особняке Матильды Кшесинской» Сотрудники Музея политической истории России — о соседстве с мечетью, портрете Сталина за решеткой и шумихе вокруг фильма «Матильда»
Где ты живёшь
Я живу в Доме политкаторжан (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в Доме политкаторжан (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
Люди в городе