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Выходные в городе: Выступление Knxwledge, «Geek-барахолка» и фестиваль воздушных змеев
Выходные в городе: Выступление Knxwledge, «Geek-барахолка» и фестиваль воздушных змеев Дайджест городских событий на эти выходные: исторический фестиваль в Выборге, ночной заезд лонгбордистов и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Выступление Knxwledge, «Geek-барахолка» и фестиваль воздушных змеев

Выходные в городе: Выступление Knxwledge, «Geek-барахолка» и фестиваль воздушных змеев
Дайджест городских событий на эти выходные: исторический фестиваль в Выборге, ночной заезд лонгбордистов и ещё несколько событий из календаря The Village.