Выходные в городе: Выступление Knxwledge, «Geek-барахолка» и фестиваль воздушных змеев Дайджест городских событий на эти выходные: исторический фестиваль в Выборге, ночной заезд лонгбордистов и ещё несколько событий из календаря The Village.