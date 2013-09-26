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Планы на выходные: 27−29 сентября
Планы на выходные: 27−29 сентября Закрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.
Планы на выходные: 27−29 сентября

Планы на выходные: 27−29 сентября
Закрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.