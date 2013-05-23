Дёшево и сердито: Советы предпринимателей о том, как сэкономить в кризис Рубль не спешит серьёзно расти, Россия ждёт экономических санкций, которые отразятся на бизнесе. H&F расспросил предпринимателей, как в кризис не менять образ жизни и при этом урезать личные расходы.