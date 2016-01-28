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Квартира недели
Светлая квартира с гостиной-кинотеатром на площади Труда (Петербург)
В единую зону объединены кухня, столовая и гостиная с четырьмя окнами по обе стороны дома
Квартира недели
Светлая квартира с гостиной-кинотеатром на площади Труда (Петербург)
В единую зону объединены кухня, столовая и гостиная с четырьмя окнами по обе стороны дома