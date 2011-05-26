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На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты
На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом