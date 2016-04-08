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Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено)

Панфилов арестован до 7 июня

Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено)
Панфилов арестован до 7 июня