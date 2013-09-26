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Комментарий: Дмитрий Костюков о работе фотографа на несогласованных акциях The Village поговорил с фотографом Дмитрием Костюковым об аресте его коллеги Дениса Синякова, снимавшего акцию Greenpeace у платформы «Приразломная».

Комментарий: Дмитрий Костюков о работе фотографа на несогласованных акциях
The Village поговорил с фотографом Дмитрием Костюковым об аресте его коллеги Дениса Синякова, снимавшего акцию Greenpeace у платформы «Приразломная».