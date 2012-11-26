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Новое место: Bar.Duck
Новое место
Новое место: Bar.DuckНа Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
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Новое место: Bar.Duck
Новое место

Новое место: Bar.Duck На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.