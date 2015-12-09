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Как делают помады и блески для губ

Как делают помады и блески для губДля чего в помаду добавляют полиэтилен, какие оттенки предпочитают в России и что содержится в блеске для губ — узнал The Village на заводе Oriflame в подмосковном Ногинске

Как делают помады и блески для губ

Как делают помады и блески для губ
Для чего в помаду добавляют полиэтилен, какие оттенки предпочитают в России и что содержится в блеске для губ — узнал The Village на заводе Oriflame в подмосковном Ногинске