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Новое место

На Павелецкой открылся тринадцатый стейк-хаус Goodman

На Павелецкой площади открылся новый стейк-хаус «Гудман».

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Новое место

На Павелецкой открылся тринадцатый стейк-хаус Goodman На Павелецкой площади открылся новый стейк-хаус «Гудман».

Первые лица: Как подбирают официантов в Москве
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в МосквеThe Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.
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Первые лица: Как подбирают официантов в Москве
Рестораны

Первые лица: Как подбирают официантов в Москве The Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.

Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом
Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдомThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
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Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом
Рестораны

Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster

Первые лица: Как подбирают официантов в Goodman
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в GoodmanThe Village нашел в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть Goodman и ее взрослые официанты.
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Первые лица: Как подбирают официантов в Goodman
Рестораны

Первые лица: Как подбирают официантов в Goodman The Village нашел в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть Goodman и ее взрослые официанты.

Рестораны

Стейк-хаус Goodman на Трубной стал круглосуточным

Стейк-хаус сети Goodman на Трубной площади теперь работает круглосуточно, а для ночных посетителей разработали специальное меню.

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Рестораны

Стейк-хаус Goodman на Трубной стал круглосуточным Стейк-хаус сети Goodman на Трубной площади теперь работает круглосуточно, а для ночных посетителей разработали специальное меню.