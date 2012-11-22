Новое место
На Павелецкой открылся тринадцатый стейк-хаус Goodman
На Павелецкой площади открылся новый стейк-хаус «Гудман».
Новое место
На Павелецкой открылся тринадцатый стейк-хаус Goodman На Павелецкой площади открылся новый стейк-хаус «Гудман».
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в МосквеThe Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в Москве The Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.
Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдомThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в GoodmanThe Village нашел в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть Goodman и ее взрослые официанты.
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в Goodman The Village нашел в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть Goodman и ее взрослые официанты.
Рестораны
Стейк-хаус Goodman на Трубной стал круглосуточным
Стейк-хаус сети Goodman на Трубной площади теперь работает круглосуточно, а для ночных посетителей разработали специальное меню.
Рестораны