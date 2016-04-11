вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсультаThe Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
2
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов