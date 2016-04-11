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Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
2
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
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