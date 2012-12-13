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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом
Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом
Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
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