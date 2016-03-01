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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение

Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)

Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)

Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение

Расследование дела официально завершено

Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой

Пресненский суд Москвы продлил её арест ещё на один месяц

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой

Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка

Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца

Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)

Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)

Подозреваемая в убийстве няня признала вину

В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент

Подозреваемая в убийстве няня признала вину