Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение
Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания
Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания
Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)
Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры
Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено) Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры
Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение
Расследование дела официально завершено
Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение Расследование дела официально завершено
Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой
Пресненский суд Москвы продлил её арест ещё на один месяц
Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой Пресненский суд Москвы продлил её арест ещё на один месяц
Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой
Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания
Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания
Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу
Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей
Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей
ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка
Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего
ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего
Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)
По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии
Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено) По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии
Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца
Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года
Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года
Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)
Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии