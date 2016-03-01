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Ситуация

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение

Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания

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Ситуация

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания

Ситуация

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)

Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры

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Ситуация

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено) Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры

Ситуация

Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение

Расследование дела официально завершено

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Ситуация

Убившую ребенка няню Бобокулову предложили направить на принудительное лечение Расследование дела официально завершено

Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой

Пресненский суд Москвы продлил её арест ещё на один месяц

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Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню Бобокулову признали невменяемой Пресненский суд Москвы продлил её арест ещё на один месяц

Ситуация

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой

Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания

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Ситуация

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания

Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

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Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

Ситуация

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка

Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего

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Ситуация

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего

Ситуация

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

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Ситуация

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено) По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

Ситуация

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца

Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года

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Ситуация

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года

Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)

Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии

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Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено) Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии

Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня признала вину

В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент

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Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня признала вину В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент