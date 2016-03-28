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Как карты помогают сделать город лучше
Как карты помогают сделать город лучше The Village поговорил с командами Urbica Design и Habidatum, которые профессионально занимаются городской картографией и большими данными
Как карты помогают сделать город лучше

Как карты помогают сделать город лучше
The Village поговорил с командами Urbica Design и Habidatum, которые профессионально занимаются городской картографией и большими данными