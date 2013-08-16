Отрезанные районы: Курьяново, где ничего не найдутPussy Riot, «Бумер», советские панки и трупы в цементе
Отрезанные районы: Курьяново, где ничего не найдут Pussy Riot, «Бумер», советские панки и трупы в цементе
«Земля будущего», «Век Адалин», «Однажды» Хью Лори и Джордж Клуни в американской версии «Гостьи из будущего», тяготы жизни нестареющей женщины и фильм о взрослении пацанов в Советском Союзе — Саша Шевелева посмотрела новинки проката
«Земля будущего», «Век Адалин», «Однажды» Хью Лори и Джордж Клуни в американской версии «Гостьи из будущего», тяготы жизни нестареющей женщины и фильм о взрослении пацанов в Советском Союзе — Саша Шевелева посмотрела новинки проката
Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры» Гэри Олдман против Харрисона Форда, триумфальное возвращение миньонов, стриптиз Дженнифер Энистон — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.