«Земля будущего», «Век Адалин», «Однажды» Хью Лори и Джордж Клуни в американской версии «Гостьи из будущего», тяготы жизни нестареющей женщины и фильм о взрослении пацанов в Советском Союзе — Саша Шевелева посмотрела новинки проката