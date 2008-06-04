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Helsinki 10 Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.

Helsinki 10
Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.