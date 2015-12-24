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«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи
The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью