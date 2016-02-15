Генсек ООН — о возвращении холодной войны
Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии
Владимир Путин — о начале холодной войны
Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну
Медведев пояснил свои слова о начале холодной войны, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности