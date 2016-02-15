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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Генсек ООН — о возвращении холодной войны

Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии

Генсек ООН — о возвращении холодной войны

Владимир Путин — о начале холодной войны

Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

Владимир Путин — о начале холодной войны

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно

Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну

Медведев пояснил свои слова о начале холодной войны, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности

Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну