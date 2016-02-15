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Новости

Генсек ООН — о возвращении холодной войны

Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии

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Новости

Генсек ООН — о возвращении холодной войны Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии

Новости

Владимир Путин — о начале холодной войны

Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

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Новости

Владимир Путин — о начале холодной войны Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
Кинопремьеры
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибииМария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
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«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
Кинопремьеры

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно

Ситуация

Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну

Медведев пояснил свои слова о начале холодной войны, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности

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Ситуация

Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну Медведев пояснил свои слова о начале холодной войны, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности