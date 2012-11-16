Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхкомнатная квартира с видом на Сырецкий парк и мебелью, изготовленной на заказ.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира с видом на Сырецкий парк и мебелью, изготовленной на заказ.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART WorkshopВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
Город
Офис недели (Киев): Hovart WorkshopОфис-трансформер c функциональной мебелью, которая собирается без гвоздей и шурупов.
Город