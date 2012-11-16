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Квартира недели (Киев)
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхкомнатная квартира с видом на Сырецкий парк и мебелью, изготовленной на заказ.
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Квартира недели (Киев)
Квартира недели

Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира с видом на Сырецкий парк и мебелью, изготовленной на заказ.

Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART WorkshopВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
9
Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop
Услуги и покупки

Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.

Офис недели (Киев): Hovart Workshop
Город
Офис недели (Киев): Hovart WorkshopОфис-трансформер c функциональной мебелью, которая собирается без гвоздей и шурупов.
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Офис недели (Киев): Hovart Workshop
Город

Офис недели (Киев): Hovart Workshop Офис-трансформер c функциональной мебелью, которая собирается без гвоздей и шурупов.