Новости
На Лахтинской улице открывают храм Ксении Петербургской. Двух активистов задержали
Местные жители пишут, что их попросили убрать машины из двора
Новости
На Лахтинской улице открывают храм Ксении Петербургской. Двух активистов задержали Местные жители пишут, что их попросили убрать машины из двора
Город
По делу сбитого Мефистофеля выплатили ущерб в 664 тысячи (обновлено)
По делу проходили двое подозреваемых: предприниматель и альпинист
Город
По делу сбитого Мефистофеля выплатили ущерб в 664 тысячи (обновлено) По делу проходили двое подозреваемых: предприниматель и альпинист
Город
Власти Петербурга подали в суд на приход церкви Ксении Петербургской
Приход, который строит церковь, девять месяцев не платил за аренду
Город