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Новости

На Лахтинской улице открывают храм Ксении Петербургской. Двух активистов задержали

Местные жители пишут, что их попросили убрать машины из двора

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Новости

На Лахтинской улице открывают храм Ксении Петербургской. Двух активистов задержали Местные жители пишут, что их попросили убрать машины из двора

Город

По делу сбитого Мефистофеля выплатили ущерб в 664 тысячи (обновлено)

По делу проходили двое подозреваемых: предприниматель и альпинист

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Город

По делу сбитого Мефистофеля выплатили ущерб в 664 тысячи (обновлено) По делу проходили двое подозреваемых: предприниматель и альпинист

Город

Власти Петербурга подали в суд на приход церкви Ксении Петербургской

Приход, который строит церковь, девять месяцев не платил за аренду

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Город

Власти Петербурга подали в суд на приход церкви Ксении Петербургской Приход, который строит церковь, девять месяцев не платил за аренду