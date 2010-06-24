Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
Люди в городе
Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.
Люди в городе
Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.