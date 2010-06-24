Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Надписи на партах
Надписи на партах В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.
Надписи на партах

Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.