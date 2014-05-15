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Личный опыт
Как убедить бары сдавать стеклотару
Девушки из Петербурга придумали, как убедить бары отвозить горы бутылок из-под алкоголя в пункты приёма стеклотары. The Village узнал, как работает инициатива и есть ли перспективы у раздельного сбора
Личный опыт
Как убедить бары сдавать стеклотару
Девушки из Петербурга придумали, как убедить бары отвозить горы бутылок из-под алкоголя в пункты приёма стеклотары. The Village узнал, как работает инициатива и есть ли перспективы у раздельного сбора
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