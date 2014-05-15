19 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как убедить бары сдавать стеклотару
Как убедить бары сдавать стеклотару Девушки из Петербурга придумали, как убедить бары отвозить горы бутылок из-под алкоголя в пункты приёма стеклотары. The Village узнал, как работает инициатива и есть ли перспективы у раздельного сбора
Как убедить бары сдавать стеклотару

Как убедить бары сдавать стеклотару
Девушки из Петербурга придумали, как убедить бары отвозить горы бутылок из-под алкоголя в пункты приёма стеклотары. The Village узнал, как работает инициатива и есть ли перспективы у раздельного сбора