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Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Выходные в городе
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событийВыставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
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Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Выходные в городе

Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных

14 концертов зимы
Планы на сезон

14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

Планы на сезон

14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы