Выходные в городе
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событийВыставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
Выходные в городе
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
Планы на сезон
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Планы на сезон