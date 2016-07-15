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«На лапшичку фо-бо денег не остается»: Как зарабатывают на жизнь российские музыканты
«На лапшичку фо-бо денег не остается»: Как зарабатывают на жизнь российские музыканты Участники фестиваля «Боль» объясняют, может ли андеграунд в России быть прибыльным
«На лапшичку фо-бо денег не остается»: Как зарабатывают на жизнь российские музыканты

«На лапшичку фо-бо денег не остается»: Как зарабатывают на жизнь российские музыканты
Участники фестиваля «Боль» объясняют, может ли андеграунд в России быть прибыльным

Московские музыканты составляют альтернативные плейлисты для парков

Московские музыканты составляют альтернативные плейлисты для парков«Не стоит превращать парк в прибрежную шашлычную»

Московские музыканты составляют альтернативные плейлисты для парков

Московские музыканты составляют альтернативные плейлисты для парков
«Не стоит превращать парк в прибрежную шашлычную»