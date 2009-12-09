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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге

Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге
The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».

Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал&nbsp;ICONS, или, по редакционному же определению,&nbsp;"журнал о людях, от которых зависит будущее"&nbsp;закрылся.&nbsp;
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS

Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS
Сегодня стало известно, что журнал&nbsp;ICONS, или, по редакционному же определению,&nbsp;"журнал о людях, от которых зависит будущее"&nbsp;закрылся.&nbsp;