Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал ICONS, или, по редакционному же определению, "журнал о людях, от которых зависит будущее" закрылся.