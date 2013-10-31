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27 июля
27 июля С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
27 июля

27 июля
С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге

В Петербурге закрылась последняя кофейня сети «Идеальная чашка»

Помещение на Каменноостровском проспекте займет Coffeeshop Company, пишут СМИ

В Петербурге закрылась последняя кофейня сети «Идеальная чашка»
Помещение на Каменноостровском проспекте займет Coffeeshop Company, пишут СМИ

В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка»

Это одна из старейших сетей кофеен в городе

В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка»
Это одна из старейших сетей кофеен в городе

Кофейни «Идеальная чашка» купила сеть из Новосибирска

Возможно, их превратят в заведения под новым брендом

Кофейни «Идеальная чашка» купила сеть из Новосибирска
Возможно, их превратят в заведения под новым брендом

В кофейне «Идеальная чашка» появился терминал солнечной зарядки смартфонов

В кофейне «Идеальная чашка» на Каменноостровском появился терминал для солнечной зарядки мобильных устройств

В кофейне «Идеальная чашка» появился терминал солнечной зарядки смартфонов
В кофейне «Идеальная чашка» на Каменноостровском появился терминал для солнечной зарядки мобильных устройств

Три «Идеальных чашки» присоединились к системе велопроката St. Petersbike

1 мая у трех кофеен «Идеальная чашка» появятся парковки сетевого велопроката St. Petersbike. Одновременно стартует акция: велосипедистам будут давать скидку на кофе и маффин

Три «Идеальных чашки» присоединились к системе велопроката St. Petersbike
1 мая у трех кофеен «Идеальная чашка» появятся парковки сетевого велопроката St. Petersbike. Одновременно стартует акция: велосипедистам будут давать скидку на кофе и маффин

В «Идеальной чашке» использованные батарейки меняют на кофе

В кофейнях «Идеальная чашка» начнут менять использованные батарейки на кофе. Пока опасные отходы принимают только в двух заведениях — на Садовой и Кирочной.

В «Идеальной чашке» использованные батарейки меняют на кофе
В кофейнях «Идеальная чашка» начнут менять использованные батарейки на кофе. Пока опасные отходы принимают только в двух заведениях — на Садовой и Кирочной.

«Идеальная чашка» обновит все свои кофейни

Сеть «Идеальная чашка» начала обновление всех своих кофеен. В филиале на Садовой улице уже изменился интерьер, а в меню появились новые позиции.

«Идеальная чашка» обновит все свои кофейни
Сеть «Идеальная чашка» начала обновление всех своих кофеен. В филиале на Садовой улице уже изменился интерьер, а в меню появились новые позиции.