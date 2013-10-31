27 июля С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
В Петербурге закрылась последняя кофейня сети «Идеальная чашка»
Помещение на Каменноостровском проспекте займет Coffeeshop Company, пишут СМИ
В Петербурге закрылась последняя кофейня сети «Идеальная чашка» Помещение на Каменноостровском проспекте займет Coffeeshop Company, пишут СМИ
В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка»
Это одна из старейших сетей кофеен в городе
В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка» Это одна из старейших сетей кофеен в городе
Кофейни «Идеальная чашка» купила сеть из Новосибирска
Возможно, их превратят в заведения под новым брендом
Кофейни «Идеальная чашка» купила сеть из Новосибирска Возможно, их превратят в заведения под новым брендом
В кофейне «Идеальная чашка» появился терминал солнечной зарядки смартфонов
В кофейне «Идеальная чашка» на Каменноостровском появился терминал для солнечной зарядки мобильных устройств
В кофейне «Идеальная чашка» появился терминал солнечной зарядки смартфонов В кофейне «Идеальная чашка» на Каменноостровском появился терминал для солнечной зарядки мобильных устройств
Три «Идеальных чашки» присоединились к системе велопроката St. Petersbike
1 мая у трех кофеен «Идеальная чашка» появятся парковки сетевого велопроката St. Petersbike. Одновременно стартует акция: велосипедистам будут давать скидку на кофе и маффин
Три «Идеальных чашки» присоединились к системе велопроката St. Petersbike 1 мая у трех кофеен «Идеальная чашка» появятся парковки сетевого велопроката St. Petersbike. Одновременно стартует акция: велосипедистам будут давать скидку на кофе и маффин
В «Идеальной чашке» использованные батарейки меняют на кофе
В кофейнях «Идеальная чашка» начнут менять использованные батарейки на кофе. Пока опасные отходы принимают только в двух заведениях — на Садовой и Кирочной.
В «Идеальной чашке» использованные батарейки меняют на кофе В кофейнях «Идеальная чашка» начнут менять использованные батарейки на кофе. Пока опасные отходы принимают только в двух заведениях — на Садовой и Кирочной.
«Идеальная чашка» обновит все свои кофейни
Сеть «Идеальная чашка» начала обновление всех своих кофеен. В филиале на Садовой улице уже изменился интерьер, а в меню появились новые позиции.