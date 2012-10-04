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10 необычных проектов, представленных на Саммите городов мира
Иностранный опыт
10 необычных проектов, представленных на Саммите городов мираБесплатный общественный транспорт, магазины для голодных детей, волонтёрские ресайклинг-группы и ещё семь интересных урбанистических идей с саммита городов мира
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10 необычных проектов, представленных на Саммите городов мира
Иностранный опыт

10 необычных проектов, представленных на Саммите городов мира Бесплатный общественный транспорт, магазины для голодных детей, волонтёрские ресайклинг-группы и ещё семь интересных урбанистических идей с саммита городов мира

5 идей для городских библиотек
Иностранный опыт
5 идей для городских библиотекГазон в холле, книжные полки, по которым можно лазить, как по горам, сеть-гамак, натянутая между стеллажами, — The Village сделал подборку самых удивительных дизайнерских решений для библиотек.
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5 идей для городских библиотек
Иностранный опыт

5 идей для городских библиотек Газон в холле, книжные полки, по которым можно лазить, как по горам, сеть-гамак, натянутая между стеллажами, — The Village сделал подборку самых удивительных дизайнерских решений для библиотек.

Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в Мехико
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в МехикоИз-за высокого уровня загрязнённости воздуха выхлопными газами в Мехико постоянно стоит смог. Архитекторы из Elegant Embellishments нашли решение для мегаполиса, создав воздухоочистительные фасады.
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Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в Мехико
Иностранный опыт

Иностранный опыт: Как фасад здания очищает воздух в Мехико Из-за высокого уровня загрязнённости воздуха выхлопными газами в Мехико постоянно стоит смог. Архитекторы из Elegant Embellishments нашли решение для мегаполиса, создав воздухоочистительные фасады.

Идеи для города: Велокафе в Цюрихе
Общественные пространства
Идеи для города: Велокафе в ЦюрихеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.
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Идеи для города: Велокафе в Цюрихе
Общественные пространства

Идеи для города: Велокафе в Цюрихе The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.

Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме
Город
Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в РоттердамеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.
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Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме
Город

Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.

Идеи для города: Качели-оркестр в Монреале
Иностранный опыт
Идеи для города: Качели-оркестр в МонреалеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как с помощью качелей случайные прохожие создают музыку в центре Монреаля.
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Идеи для города: Качели-оркестр в Монреале
Иностранный опыт

Идеи для города: Качели-оркестр в Монреале The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как с помощью качелей случайные прохожие создают музыку в центре Монреаля.

Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине
Ситуация
Идеи для города: Парк на месте свалки в ТяньцзинеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.
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Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине
Ситуация

Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.

Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в Лиме
Иностранный опыт
Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в ЛимеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — о том, как рекламный плакат решил главную проблему города в пустыне.
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Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в Лиме
Иностранный опыт

Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в Лиме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — о том, как рекламный плакат решил главную проблему города в пустыне.

Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в Китае
Иностранный опыт
Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в КитаеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о магазинах на городских пустырях, которые работают в дополненной реальности.
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Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в Китае
Иностранный опыт

Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в Китае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о магазинах на городских пустырях, которые работают в дополненной реальности.

Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне
Иностранный опыт
Идеи для города: Электричество от шагов в ЛондонеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
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Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне
Иностранный опыт

Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Иностранный опыт
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезкамиThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
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Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Иностранный опыт

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.

Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-Йорка
Иностранный опыт
Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-ЙоркаThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ об откидных сиденьях, барных стойках и цветах в строительных лесах.
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Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-Йорка
Иностранный опыт

Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-Йорка The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ об откидных сиденьях, барных стойках и цветах в строительных лесах.

Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погоду
Иностранный опыт
Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погодуThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о большом пластиковом пакете, придуманном для общественных собраний в непогоду.
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Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погоду
Иностранный опыт

Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погоду The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о большом пластиковом пакете, придуманном для общественных собраний в непогоду.

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт
Идеи для города: Парк развлечений в атомной станцииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.
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Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.

Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае
Иностранный опыт
Идеи для города: Круглый пешеходный мост в ШанхаеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.
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Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае
Иностранный опыт

Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.

Идеи для города: Микродом за 200 долларов
Иностранный опыт
Идеи для города: Микродом за 200 долларовThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — о доме за $200, который может служить жильём для бездомных или жертв стихийных бедствий.
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Идеи для города: Микродом за 200 долларов
Иностранный опыт

Идеи для города: Микродом за 200 долларов The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — о доме за $200, который может служить жильём для бездомных или жертв стихийных бедствий.

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Иностранный опыт
Идеи для города: Скворечники из мусора в ДанииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.
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Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Иностранный опыт

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.

Идеи для города: Интернет в телефонных будках Нью-Йорка
Иностранный опыт
Идеи для города: Интернет в телефонных будках Нью-ЙоркаThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в городах мира. В новом выпуске — об информационных дисплеях в Нью-Йорке, которые установили в неработающих телефонных будках.
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Идеи для города: Интернет в телефонных будках Нью-Йорка
Иностранный опыт

Идеи для города: Интернет в телефонных будках Нью-Йорка The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в городах мира. В новом выпуске — об информационных дисплеях в Нью-Йорке, которые установили в неработающих телефонных будках.

Идеи для города: Велосипедные кинотеатры в Великобритании
Иностранный опыт
Идеи для города: Велосипедные кинотеатры в ВеликобританииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история об английских кинотеатрах, которые работают на велосипедной тяге.
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Идеи для города: Велосипедные кинотеатры в Великобритании
Иностранный опыт

Идеи для города: Велосипедные кинотеатры в Великобритании The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история об английских кинотеатрах, которые работают на велосипедной тяге.