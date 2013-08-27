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С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
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С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании Исследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.

Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»
Кейсы
Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»H&F прочитал книгу директора IDEO Тима Брауна и узнал, как можно применять методики дизайн-мышления в бизнесе и повседневной жизни.
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Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»
Кейсы

Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе» H&F прочитал книгу директора IDEO Тима Брауна и узнал, как можно применять методики дизайн-мышления в бизнесе и повседневной жизни.