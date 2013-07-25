Облако знаний
Начни бизнес: Ремонт одеждыH&F рассказывает о том, как открыть небольшой собственный бизнес. На этой неделе — мастерская по ремонту одежды.
Облако знаний
Начни бизнес: Ремонт одежды H&F рассказывает о том, как открыть небольшой собственный бизнес. На этой неделе — мастерская по ремонту одежды.
Истории
На игле: Где шьют русские дизайнерыH&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.
Истории