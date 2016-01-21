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Когда стоит покупать электронику
Финансы
Когда стоит покупать электроникуThe Village узнал, в какие дни магазины устанавливают самые большие скидки на технику и нужно ли бежать в магазин при резком росте валюты
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Когда стоит покупать электронику
Финансы

Когда стоит покупать электронику The Village узнал, в какие дни магазины устанавливают самые большие скидки на технику и нужно ли бежать в магазин при резком росте валюты